愛知県小牧市の中央道上り線で事故があり、車2台が燃えました。 【写真を見る】中央道で車2台炎上 3台絡む事故で 上り線小牧JCT～小牧東IC通行止め（11/30 11:40現在） きょう午前10時ごろ、小牧市の中央道上り線で車3台が絡む事故があり、このうち2台から火が出ました。 警察によりますと、3台の車に乗っていた人は脱出を終えていて、逃げ遅れた人はいないとみられています。 中央道上り線は小牧JCTと小牧東ICの間の上