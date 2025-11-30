感謝状を受け取った夢生さん（中央）と麻生さん（右）＝１８日、旭署特殊詐欺の被害を防いだとして、旭署は１８日、横浜市旭区の成田夢生（ゆい）さん（２５）と姉の麻生（まい）さん（２７）に感謝状を贈った。署によると、夢生さんは１０月２３日、同区の路上で８０代の女性に道を尋ねられた。焦った様子で「息子にお金を用意してほしいと言われた」と話す姿に違和感を覚え、声をかけて落ち着かせながら状況を確認。すぐに詐