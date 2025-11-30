帯状疱疹とは、過去に感染した水ぼうそうのウイルスが体内に潜んでいて、免疫の力が低下した時に活性化するという疾患だ。予防法や治療法について皮膚科医の中村淑子先生に話を聞いた。――どういう治療が行われますか中村医師（以下、中村）抗ウイルス薬の内服を行い、それ以上病変が広がらないようにします。ほか病状に応じて、いくつかの薬を組み合わせることも。あまりにも痛みが強く続く場合は、段階的に強い鎮痛剤に切