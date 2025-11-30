楽天は30日、弓削隼人投手と小孫竜二投手が2025シーズン限りで現役を引退し、アマスカウトに就任すると発表しました。弓削投手は2018年のドラフト会議でドラフト4位指名を受け、SUBARUからプロ入り。2019年にプロ初勝利を記録し、22年から主にリリーフとしてマウンドに上がり、24年には自己最多となる34試合に登板しました。今季は登板がなく、戦力外通告を受けていました。プロ7年間で通算82試合に登板して9勝7敗、1ホールド、1セ