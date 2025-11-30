ウクライナのゼレンスキー大統領は29日、ロシアとの和平案を協議するため、アメリカに代表団を派遣したと明らかにしました。30日にルビオ国務長官らとの協議が行われる予定です。ゼレンスキー大統領は29日、代表団をアメリカに派遣したと明らかにしました。ゼレンスキー氏はSNSで「アメリカ側は建設的な姿勢を示しており、戦争を尊厳ある形で終わらせる方法を決める段階に今後数日で進むだろう」と期待感を示しています。アメリカ