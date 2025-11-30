楽天は３０日、弓削隼人投手（３１）と小孫竜二投手（２８）が今季限りで現役を引退し、来季からアマスカウトに就任すると発表した。弓削はＳＵＢＡＲＵから１９年ドラフト４位で入団。昨季はキャリアハイの３４試合に登板したが、今季の１軍登板はなかった。ＮＰＢ通算８２試合登板、９勝７敗、防御率４・９４。「このたび、現役を引退することになりました。良い時も悪い時もファンの皆さんと共有できたことは僕の財産です。