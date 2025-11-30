俳優の夏帆が、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。【写真あり】豪華な顔ぶれ！“両家顔合わせ”ショットを公開第7話では、勘違いから“両家顔合わせ”を行うことになり、怒涛の展開を迎えた。公式SNSは「大集合」とつづり、海老原家キャストの竹内涼真、菅原大吉、池津祥子、山岸家キャストの夏帆、星田英利、しゅはまはるみ、菊池