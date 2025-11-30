吉本新喜劇GM月例会見が28日、大阪・なんばの吉本興業大阪本社で開かれ、4人が加入し新体制となった秘蔵っ子が登場。新メンバーが特技を披露した。【写真】間寛平もびっくり！特技を披露した秘蔵っ子・沖ひなた秘蔵っ子は、吉本新喜劇ゼネラルマネージャー（GM）の間寛平プロデュースで2023年3月に新喜劇の若手座員12人により結成されたダンス＆ボーカル＆コメディユニット。2人の卒業で10人体制となり、さらに今年9月の公演に