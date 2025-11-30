µÈËÜ¿·´î·àGM·îÎã²ñ¸«¤¬28Æü¡¢Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¤ÎµÈËÜ¶½¶ÈÂçºåËÜ¼Ò¤Ç³«¤«¤ì¡¢µÈËÜ¿·´î·à¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡ÊGM¡Ë¤Î´Ö´²Ê¿¤È¶¦¤Ë4¿Í¤¬²ÃÆþ¤·¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈëÂ¢¤Ã»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ö´²Ê¿¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ªÆÃµ»¤òÈäÏª¤·¤¿ÈëÂ¢¤Ã»Ò¡¦²­¤Ò¤Ê¤¿ÈëÂ¢¤Ã»Ò¤Ï¡¢´²Ê¿GM¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç2023Ç¯3·î¤Ë¿·´î·à¤Î¼ã¼êºÂ°÷12¿Í¤Ë¤è¤ê·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥³¥á¥Ç¥£¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£2¿Í¤ÎÂ´¶È¤Ç10¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ëº£Ç¯9·î¤Î¸ø±é¤Ç8¿Í¤ÎÂ´¶È¤È4