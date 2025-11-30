中学2年でデビューし、モデル歴27年となる田中美保さん（42）。『セブンティーン』『non-no』『MORE』といったファッション誌で活躍し、表紙を飾った回数は70回以上というカリスマモデルだが、本人は「私は至って普通」と語る。【貴重画像】可愛すぎる…“カリスマモデル”田中美保さんの「貴重なロングヘア時代」を写真で見る2012年には元サッカー日本代表の稲本潤一さんと結婚し、現在は6歳と4歳の男の子のお母さんでもある