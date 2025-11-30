秋篠宮さまは30日、60歳・還暦の誕生日を迎えられました。還暦を迎えた秋篠宮さまは30日午前、天皇皇后両陛下に挨拶するため、皇居を訪問されました。その際、車の窓を開け、会釈されました。これに先立ち、両陛下の長女・愛子さまは誕生日のお祝いの挨拶をするため、秋篠宮邸を訪問されました。秋篠宮さまは誕生日前の記者会見で、ことし印象に残ったこととして「戦後80年」を挙げ、筑波大学に通う長男・悠仁さまが、つくば市内に