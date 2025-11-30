〈小4で芸能界入り→オーディションで落選続き→ショートカットにしたら“カリスマモデル”として大ブレイク…田中美保（42）が語る、モデル活動の“転機”〉から続く中学2年でデビューし、モデル歴27年となる田中美保さん（42）。『セブンティーン』『non-no』『MORE』といったファッション誌で活躍し、表紙を飾った回数は70回以上というカリスマモデルだが、本人は「私は至って普通」と語る。【貴重画像】美男美女すぎる…夫・