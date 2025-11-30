健康に必須の“タンパク質”は毎食とりたいもの。でも、毎回おかずをしっかり作るのは、なかなか大変……。そこでおすすめなのが、具だくさんのご飯と汁ものの組み合わせ。2品だけで、1食に約20g以上のタンパク質がとれる、簡単レシピをご紹介。【写真】魚の「缶詰」でうまみUP＆タンパク質GET！健康維持に欠かせない3大栄養素をカバー「筋肉や骨、髪の毛、肌など、身体のあらゆる土台になるタンパク質は、見た目の若々しさはも