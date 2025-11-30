〈「小6で120キロ、中3で198キロ」「1日にスタバのフラペチーノを8杯」198キロ→115キロまで減量した安田大サーカスHIRO（48）が明かす、衝撃的な健康状態〉から続く2017年6月に左脳室内出血と診断された、お笑いトリオ“安田大サーカス”のHIRO（48）。治療後に故郷・和歌山で休養しながら100キロの減量に成功し、以降は和歌山を拠点に活動している。【衝撃画像】「皮のたるみが…」「シャブ中だ」という声も…100キロの減量に