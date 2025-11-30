コパンのマヤ遺跡の祭壇と石碑がある大広場写真／フォトライブラリー（郄城 千昭：TBS『世界遺産』元ディレクター・プロデューサー）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]2012年地球滅亡説の出所はマヤ文明の暦2012年12月21日に地球は滅亡する……そんな“マヤの終末予言”が存在すると、世界中のマスメディアが沸き立ったのを覚えているだろうか？アメリカではSFパニック映画「2012」も公開され、NASA（米航空宇