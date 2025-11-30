【漫画】本編を読む『子ども部屋おじさんの彼と一緒に住みたい私の100日間戦争』（かどなしまる/KADOKAWA）は、同棲を夢見るアラサー女性と、実家を出たくない「こどおじ彼氏」の現実を笑いと共感を交えて描いたコミックエッセイである。主人公・まるは、薄給で働く会社員。YouTubeで見る幸せそうな同棲カップルに憧れを抱き、双子の妹が結婚したことをきっかけに、ついに恋人のユウキへ同棲を提案する。ところが返ってきた言葉