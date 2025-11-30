水戸の森直樹監督「何人かちょっとゲームに入れていない選手がいました」水戸ホーリーホックは11月29日、J2リーグ最終節で大分トリニータに2-0で勝利し、J2初優勝とJ1初昇格を決めた。クラブの歴史を変える一戦ということもあり、スコアレスで終えた前半からは少し不穏な雰囲気も漂った。森直樹監督は、「名指しで刺激を与えました」とハーフタイムに檄を飛ばしたと語った。クラブ史上ホーム最多入場者数を更新する1万743人が