少量の便が何回も出るとき、身体はどんなサインを発している？メディカルドック監修医が考えられる病気などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「少量の便が何回も出る」のは「大腸がん」や「便秘」が原因？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：金子 緑（医師） 2011年新潟大学医学部を卒業。初期臨床研修を終了後、複数の病院勤務やクリニック院長を