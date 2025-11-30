サッカー・フランス１部モナコの日本代表ＭＦ南野拓実（３０）が２９日（日本時間）、ホームのパリ・サンジェルマン戦で決勝ゴールを挙げた。０―０の後半２３分だった。左からのクロスを右足でトラップすると、そのまま左足でゴール右隅に流し込んだ。目の前には相手ＤＦがいたが、見事に股を抜いた。２６日の欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）のパフォス（キプロス）戦に続いて公式戦２連発となり、今季リーグ戦３ゴール目と