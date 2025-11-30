2024年、卵巣がんを発症して治療に取り組み、2025年2月に歌手活動への復帰を公表。2025年5月に地元、埼玉のサンシティ越谷市民ホールで復帰コンサート「市川由紀乃コンサートただいま！」を開催した歌手の市川由紀乃さんが、自身のインスタグラムを更新。髪が伸びてきた様子を、笑顔と共に明かしました。 【写真を見る】【 市川由紀乃 】 「ウィッグじゃないんです。地毛なんです」「早くまたいろんな髪型ができる日を楽し