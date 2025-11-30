タレントの小倉優子が２９日までに、自身のインスタグラムを更新。ロケのオフショットを公開した。小倉は「ロケで兵庫県へと〜っても楽しいロケでしたお腹いっぱいだったけど、帰りの空港でみんなで餃子を食べました！」と報告。「餃子は別腹ですね笑」とつづり、餃子を箸で持った笑顔ショットなどを公開した。この投稿にファンからは「ようこそ兵庫県へ！」「いつも綺麗ですね癒されます」「ヤバいって可愛すぎるやろ