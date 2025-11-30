JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ国内女子ゴルフの今季最終戦、メジャー大会のJLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップは30日、宮崎CC（6543ヤード、パー72）で最終日を迎えた。既に自身初の年間女王を決めている佐久間朱莉（大東建託）は、“悲劇”に見舞われていた。日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の公式Xは29日、「#佐久間朱莉 選手のバンカー練習をこっそり覗いていたら…」として、年間女王の練習動画を投