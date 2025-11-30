亡くなった人のためのお正月を、何百年も続けている地域がある。愛媛県の中・東予地方から、香川県の西の地域で「辰巳正月（たつみしょうがつ）」「巳正月（みしょうがつ）」「みんま」などと呼ばれ、その年に他界した人のためのお正月を行う。地域や家によってやり方は違うが、12月の第１辰の日や巳の日に家族や親類が集まり、お墓や仏壇）にウラジロや逆さに編んだしめ縄を飾り、その前でお餅を包丁に刺して（または引っ張って