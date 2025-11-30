ポラール・エレクトロ・ジャパンがMakuakeで応援購入プロジェクトを公開中のフィットネストラッカー「POLAR Loop」のレビューをお届けします。高精度な心拍センサーを搭載し、運動や睡眠、回復状態を計測・可視化する機能を持ちながら、本体にはディスプレイやボタン、音や振動の通知機能を持たないのが最大の特徴です。シンプルなリストバンド型デバイスファブリック素材のバンドを面ファスナーで留めて装着するシンプルなデザイ