〈「割れたグラスが左目に刺さり、眼球が破裂」「たくさん血が流れて…」19歳で片目を“ほぼ失明”した女性が明かす、ケガ直後の壮絶な状況〉から続く19歳のとき、アルバイト中の事故で左目の眼球が破裂し、視力のほとんどを失った、かたのめいさん。現在は会社員として働く傍ら、「片目シンガー」として活動し、今年8月にはメジャーデビュー曲「Croissant（クロワッサン）〜欠けた世界で気づけたもの〜」をリリースした。【衝撃