Image: Amazon もしものトラブルに備えられるドライブレコーダー。台湾のMiTAC Digital Technology社が展開する、世界的に定評のある「Mio（ミオ）」ブランドの1万円以上するドラレコが、Amazonブラックフライデーセールの対象商品として販売されていますよ。 Mioドライブレコーダー 前後カメラ SONY製STARVIS搭載 技適認証済み 日本語取説 3年保証 DR30 4,980円