犬は、『信頼の証』におしりを顔の方に向ける…と聞いた飼い主さん。『これであってますか？』と、投稿されたのは思ってたのとちょっぴり違うもので…？ツッコミが殺到したその光景は記事執筆時点で38万回を超えて表示されており、1.6万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『犬は信頼の証におしりを顔に向ける』と聞いた飼い主→信頼されすぎている『衝撃の光景』】 『犬は信頼の証におしりを顔に向ける』と聞い