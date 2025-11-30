あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ケンタッキーフライドチキン」の略語は？「ケンタッキーフライドチキン」の略語はなんでしょうか？ヒントは、3文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「KFC」でした！KFCは、フライドチキンで有名なファストフード店です。KFCでは鶏肉の鮮度・