元ＳＫＥ４８の野島樺乃（２４）が２９日、ソロデビュー後初となるワンマンライブを名古屋のＳＰＡＤＥＢＯＸで開催した。昼、夜２公演で計３１曲を披露した。今年４月のソロデビュー後としては初のワンマンライブで地元の名古屋を盛り上げた。昼公演は昭和歌謡メインのカバーライブということで、全身にきらびやかなストーンがちりばめられたブラックフォーマルのドレスで登場した。「真夏の出来事」、「真夜中のドア〜ｓ