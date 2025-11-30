楽天は３０日、弓削隼人投手、小孫竜二投手が今季限りで現役を引退し、来季からアマスカウトに就任することが決まったと発表した。長身左腕の弓削氏は昨季３４登板など、通算８２試合で９勝７敗１セーブ、防御率４・９４。今季は登板なく、戦力外通告を受けた。小孫氏は２２年ドラフト２位で楽天入り。球威のある右腕として期待されたが、通算では７試合、今季は１登板に終わった。戦力外通告を受け、引退を決断した。両選