「ストレンジャー・シングス」と、沖縄初の「ブルーシール」がコラボレーション。限定のアイスなどコラボメニューが登場する。 「ストレンジャー・シングス」×ブルーシールのコラボレーションアイス「Salt Cookies with Butterscotch-塩ちんすこうバタースコッチ―」 「ストレンジャー・シングス」に登場するアイスクリームショップ「Scoops A