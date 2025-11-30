お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光と田中裕二が司会を務めるＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜・午前９時５４分）が３０日放送され、高市政権が打ち出した２１兆円を超える経済対策について取り上げた。コメンテーターで出演の元衆院議員でタレントの杉村太蔵は高市政権の財政政策を担う片山さつき財務相とは小泉チルドレンとして２００５年に政界入りした当選同期の間柄。過去に同番組で共演した際には杉村氏が「ちょっと