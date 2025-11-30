あなたは読めますか？突然ですが、「承る」という漢字読めますか？ビジネスや接客の場面で頻繁に使われる言葉ですが、敬語表現であるため、漢字を見てすぐに正確な読み方が出てこない方もいるかもしれません。気になる正解は……「うけたまわる」でした！「承る」という漢字は、「引き受ける」「聞く」「受ける」の謙譲語です。主に、相手の注文や依頼、意見などを「謹んでお受けする」という意味で使われ、相手への敬意を示す丁重