ジャパンカップの買ってはいけない馬券 【単勝オッズ30倍以上】 過去10年の３着以内に入った30頭で、最も単勝オッズが高かったのが24年２着シンエンペラーで単勝オッズ26.8倍。 単勝オッズ30倍以上はなんと［0・0・0・97］。 全出走馬の約60％を占め、年間平均９～10頭を消せるデータで、23年に至っては13頭が消えてしまった。 これを見てもわかる通り、穴党にとっては地獄のようなレースである。