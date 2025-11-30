上海の繁華街を歩く人たち＝11月（共同）【北京共同】中国国家統計局は30日、景況感を示す製造業購買担当者指数（PMI）が11月は49.2だったと発表した。前月から0.2ポイント改善したが、景気の拡大・縮小を判断する節目の50を8カ月連続で下回った。不動産不況に伴う内需の不振を反映した。項目別に見ると、新規受注は49.2と0.4ポイント改善したが、5カ月連続の節目割れとなった。雇用指数は0.1ポイント上昇の48.4と低い水準が続