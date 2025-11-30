公明党は２９日、全国県代表協議会を東京都内で開き、来年秋の党大会までにとりまとめる「中道改革ビジョン」の骨格を発表した。食料品の消費税率の恒久的な引き下げや、選択的夫婦別姓制度の導入を盛り込んだ。衆院議員の「比例定数５０削減」案を警戒し、選挙制度改革では「民意の反映」の重視を掲げた。自民党との連立政権を離脱後、開催は初めて。斉藤代表は「中道改革の旗を高く掲げ、与野党の結集軸として新たな地平を力