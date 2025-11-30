きのう午後、南砺市で90歳の男性が田んぼののり面で倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。遺体で発見されたのは、南砺市下梨の無職、村上浩さん（90）です。南砺警察署によりますと、きのう午後3時20分ごろ、南砺市東西原の田んぼののり面で村上さんが倒れているのを、近くの住民が見つけ、消防に通報しました。駆け付けた消防が、現場で村上さんの死亡を確認しました。村上さんは1人暮らしで、軽乗用車に乗って出かけた