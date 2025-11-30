29日夜、京都市中京区の繁華街・先斗町で火事がありました。けが人はいないということです。29日午後7時50分ごろ、京都市中京区の先斗町通にある飲食店で店員から「1階から出火して2階に煙が上がっている」と消防に通報がありました。消防によると、火は約3時間後にほぼ消し止められましたが、木造3階建ての建物が全焼したほか、隣の建物2棟の外壁なども焼けました。現場は飲食店が立ち並ぶ繁華街・先斗町で、店には客など60人余り