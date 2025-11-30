 ■GI・ジャパンカップ（30日、東京競馬場・芝2400ｍ）【出馬表】ジャパンカップ、現役最強の称号を手にするのは？東京大学法学部卒のTBS篠原梨菜アナウンサー（29）が、GI・ジャパンカップをデータをもとにズバリ予想。ジャパンカップは東京競馬場・芝2400ｍの舞台で争われる国内最高峰のチャンピオンレース。今年は、3世代のダービー馬・クロワデュノール（25年）、ダノンデサイル（24年）、タスティエーラ（23年）が集結。