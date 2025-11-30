ジャングルポケットの太田博久（41）とおたけ（42）が29日深夜放送のテレビ東京系「ゴッドタン」（土曜深夜1時50分）に出演。女性に性的暴行を加えた疑いで昨年10月に警視庁に書類送検された元メンバー、斉藤慎二被告（43）が脱退し、2人体制となった1年を振り返った。番組の企画は「ジャンポケ再生工場」。2人体制のジャングルポケットについて考えた。太田は2人体制を振り返り「僕はめちゃくちゃ大変だった。二度と抜け出せない