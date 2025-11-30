ひとりで飲食店で食を楽しむぼっち飯。男性に多いイメージを持つ人もいるかもしれませんが、女性のおひとり様ももちろんいます。でもハードルが高いと思うママもいるようです。『回転寿司チェーンにひとりで入れる？どうしても食べたいけれどぼっち！』ぼっちで入るには勇気がいる……そんな悩みを抱く人もいるのではないでしょうか。ママスタコミュニティには「おひとり様寿司」を楽しむ人、そしてまだ勇気が出ない人の声が集ま