福岡西署は30日、福岡市西区内で28日午後2時ごろから29日午後4時ごろまでの間、警察官や金融機関を名乗る人物から、銀行口座番号などを聞き出される不審電話が連続発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。