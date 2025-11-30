大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)の第46回(11月30日放送)に登場する不破万作、モロ師岡、金剛地武志の扮装写真が同日公開された。都座座元を演じる不破万作3人が演じるのは、経営困難に陥った三座の代わりを務めることになった座元。不破万作は都座座元、モロ師岡は河原崎座座元、金剛地武志は桐座座元を演じる。江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸