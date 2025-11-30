量子力学の誕生から100年、圧倒的な計算能力を持つ量子コンピューターの実用化が目の前に迫っている。前編「誕生から100年で『高市首相』も投資を明言「常識を捨てないと理解できない」量子コンピューターは世界を変えるのか【今、学んでおきたい量子力学入門】」では、その量子コンピューターが社会や生活にもたらす恩恵について触れたが、その一方で懸念されているのが従来の暗号通信技術への影響だ。従来型のコンピューター