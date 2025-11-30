１１月３０日の京都３Ｒ・２歳新馬（芝１２００メートル＝１３頭立て）はオンザマーチ（牝、栗東・今野貞一厩舎、父フォーウィールドライブ）が、ゴール前で差し返す根性を見せてデビュー勝ちを飾った。勝ち時計は１分９秒９（良）。最内枠から抜群のスタートを決めてスムーズにハナへ。残り２００メートル付近で２着馬デルマリシリに１度は前に出られたが、伸び返して先頭でゴールを駆け抜けた。