今夏公開された地下鉄の通路が舞台のスリラー映画『8番出口』。その人気からロングランとなり、興行収入が50億円を突破してニュースになった。実は今年の邦画で一番“コスパ”が高いと業界でうわさされているが、これ、本当か。＊＊＊【写真を見る】“不気味なおじさん役”が大当たり！河内大和の「意外な素顔」“おじさん”が大当たり本作の主人公は二宮和也（42）演じる病弱な男性。満員電車から駅に降り立ち、地上に出