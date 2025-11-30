関東地区の女子硬式野球リーグ・ヴィーナスリーグの２０２５年表彰式が３０日、宇都宮市の清原球場で開催。トップリーグのリポビタン杯を初制覇した巨人女子チームらが参加した。ヴィーナスリーグは今季、中学から企業まで５４チームが４つのリーグに分かれて４月から約４００試合を行った。大学、クラブ、企業が参加するトップリーグのリポビタン杯が巨人、下部リーグの報知新聞社杯が新潟医療福祉大、高校によるジャイアンツ