米大リーグ（ＭＬＢ）公式サイトは２９日（日本時間３０日）、今季の最も印象的なプレーとしてランキング形式で１０個のプレーを紹介した。１位にはドジャース・山本由伸投手がワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦で９回から延長１１回までを無失点に抑え、チームを連覇に導いた瞬間が選ばれた。上位３位はドジャース勢が独占した。１位に選出された山本は、ＷＳ第７戦では、前日の第６戦で６回を投げていたにもかかわらず、９回か