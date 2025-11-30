楽天は30日、弓削隼人投手（31）、小孫竜二投手（28）が現役引退し、来季からアマスカウト担当に就任すると発表した。球団を通じて発表したコメントは以下の通り。【弓削隼人】このたび、現役を引退することになりました。良い時も悪い時もファンの皆さんと共有できたことは僕の財産です。来季からはスカウトとしてチームのために尽力いたします。【小孫竜二】このたび、現役引退することに決めました。楽天イーグルスで過ごし