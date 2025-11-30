全国で商業施設を運営するパルコ（東京）は２８日、ＪＲ静岡駅前の「静岡パルコ」の営業を２０２７年１月末で終了すると発表した。１０年度が業績のピークで、コロナ禍が収束しても回復できなかった。２０年の歴史に幕を下ろす静岡パルコに、地元からは惜しむ声が聞かれた。静岡市葵区にある静岡パルコは０７年、西武百貨店の跡地に開業し、主に若年層向けのファッションを扱った。１０年度には約１０９億９３００万円を売り上